СБУ установила личность венгерского спецслужбиста — руководил шпионской сетью на Закарпатье

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность разведчика венгерской военной разведки, руководившего агентурной сетью, разоблаченной СБУ весной 2025 года в Закарпатье.
Главные тезисы
- СБУ обнаружила личность венгерского разведчика, руководившего шпионской сетью в Закарпатье.
- Венгерский спецслужбист вербовал украинских военных и кадровых сотрудников правоохранительных органов для сбора информации о военной защите и общественно-политических настроениях на Западной Украине.
СБУ установила личность венгра-спецслужбиста: руководил шпионской сетью в Закарпатье
Тогда Служба безопасности задержала двух участников шпионского отделения, которые собирали данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае введения туда венгерских войск.
По материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки — Золтан Андре.
Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ.
После возвращения с Южного Кавказа с 2021 года он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
В этом году он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в «режим ожидания». А уже в сентябре 2024 года Андре «активировал» агента и поручил ему шпионить в Закарпатье.
Задокументировано, как предатель разведывал места дислокации Сил обороны, в частности, пытался выявить боевые позиции украинского ПВО, защищающего небо западного региона Украины.
Также по поручению Андре агент должен был подыскать «кандидатов» на вербовку в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужба были бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины.
Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений в Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.
Установлено, что вербовочные беседы и агентурные встречи Андре в большинстве своем проводил в собственном авто. Для конспирации он употреблял оперативный псевдоним.
Так, следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которая вскоре вместе с другим агентом была задержана Службой безопасности.
При этом установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался вовлечь в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств для «личных нужд».
