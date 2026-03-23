СБУ установила личность венгерского спецслужбиста — руководил шпионской сетью на Закарпатье

СБУ установила личность венгра-спецслужбиста: руководил шпионской сетью в Закарпатье

Тогда Служба безопасности задержала двух участников шпионского отделения, которые собирали данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае введения туда венгерских войск.

По материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки — Золтан Андре.

Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ.

Как выяснило расследование, с 2016 по 2020 год Андре находился в Грузии, где проводил разведывательную деятельность «под прикрытием» представителя дипломатической миссии Венгрии.

После возвращения с Южного Кавказа с 2021 года он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В этом году он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в «режим ожидания». А уже в сентябре 2024 года Андре «активировал» агента и поручил ему шпионить в Закарпатье.

Задокументировано, как предатель разведывал места дислокации Сил обороны, в частности, пытался выявить боевые позиции украинского ПВО, защищающего небо западного региона Украины.

Также по поручению Андре агент должен был подыскать «кандидатов» на вербовку в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужба были бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины.

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений в Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.

Для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужб обещал деньги и разные преференции от Венгрии.

Установлено, что вербовочные беседы и агентурные встречи Андре в большинстве своем проводил в собственном авто. Для конспирации он употреблял оперативный псевдоним.

Так, следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которая вскоре вместе с другим агентом была задержана Службой безопасности.

При этом установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался вовлечь в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств для «личных нужд».