СБУ установила личность венгерского спецслужбиста — руководил шпионской сетью на Закарпатье
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ
СБУ
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность разведчика венгерской военной разведки, руководившего агентурной сетью, разоблаченной СБУ весной 2025 года в Закарпатье.

Главные тезисы

Тогда Служба безопасности задержала двух участников шпионского отделения, которые собирали данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае введения туда венгерских войск.

По материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки — Золтан Андре.

Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ.

Как выяснило расследование, с 2016 по 2020 год Андре находился в Грузии, где проводил разведывательную деятельность «под прикрытием» представителя дипломатической миссии Венгрии.

После возвращения с Южного Кавказа с 2021 года он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В этом году он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в «режим ожидания». А уже в сентябре 2024 года Андре «активировал» агента и поручил ему шпионить в Закарпатье.

Задокументировано, как предатель разведывал места дислокации Сил обороны, в частности, пытался выявить боевые позиции украинского ПВО, защищающего небо западного региона Украины.

Также по поручению Андре агент должен был подыскать «кандидатов» на вербовку в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужба были бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины.

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений в Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.

Для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужб обещал деньги и разные преференции от Венгрии.

Установлено, что вербовочные беседы и агентурные встречи Андре в большинстве своем проводил в собственном авто. Для конспирации он употреблял оперативный псевдоним.

Так, следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которая вскоре вместе с другим агентом была задержана Службой безопасности.

При этом установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался вовлечь в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств для «личных нужд».

В настоящее время контрразведка СБУ продолжает комплексные меры по установлению всех участников венгерской агентурной сети, действовавших в ущерб Украине. Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ
агентка ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ
Билецкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ
корректировщик огня

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?