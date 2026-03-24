Росія полює на технології українських зброярів. В офісі оборонної компанії TechEx вилучили “прослушку” ворога
Росія полює на технології українських зброярів. В офісі оборонної компанії TechEx вилучили “прослушку” ворога

Росія розпочала “полювання” в тилу на технології українських зброярів
Джерело:  24 канал

Вранці 24 березня в одному з офісів української оборонної компанії TechEx, у кабінеті головного інженера, знайшли спецобладнання російських спецслужб, зокрема й “прослушку”. Запобігти витоку секретних даних і технологій вдалося завдяки спільним зусиллям команди компанії та Департаменту контррозвідки СБУ.

Головні тези:

  • Ворог намагався отримати доступ до секретних даних, пов'язаних із виробництвом перехоплювача Striker Mini і лінійки дронів на оптоволокні Stalker.
  • TechEx закликає українські оборонні компанії провести додаткові перевірки, оновити рівні доступу, а також активніше співпрацювати зі спецслужбами.

Росія розпочала “полювання” в тилу на технології українських зброярів

Як вдалося дізнатися Департаменту контррозвідки СБУ, російські спецслужби робили все можливе, що дістатися до:

  • конструкторської документації;

  • інженерних розробок;

  • логістичних маршрутів;

  • ланцюгів постачання комплектуючих;

  • інформації про партнерів;

  • даних про підрозділи Сил оборони України, які застосовують вироби TechEx.

Однак СБУ змогла запобігти витоку важливих секретних даних, оскільки завчасно попередила компанію про плани ворога.

Ба більше, вдалося реалізувати комплекс спільних контррозвідувальних заходів з метою дезінформації російських спецслужб.

У межах цього плану противник отримував недостовірні дані протягом тривалого періоду.

Ми — команда, яка від початку створювалася військовими для забезпечення потреб військових. Тому нам особливо важко визнавати той факт, що КДБ-шні методи працюють, вони досі ефективні. Ворог веде брудну висококваліфіковану гру і власних сил вже недостатньо. Наша система безпеки має кілька рівнів, враховує всі доступні останні апдейти та постійну роботу з персоналом, але ми — не контррозвідка і не маємо тих ресурсів та засобів, які мають вони, — йдеться в заяві TechEx.

Фактично йдеться про те, що Департамент контррозвідки СБУ нейтралізував не лише окрему спроби технічного проникнення, а зірвав масштабну розвідувальну операцію РФ, що могла мати серйозні наслідки для обороноздатності країни.

На тлі останніх подій компанія TechEx вирішила звернутися до усіх своїх колег, які працюють в Україні:

Закликаємо колег не зволікати, “звірити годинники”, зробити додаткові перевірки та оновити рівні доступу. На жаль, не виключено, що аналогічні “сюрпризи” вже присутні у ваших офісах. Ми відкриті ділитися власним досвідом, контактуйте, адже всі ми працюємо з однією метою — для перемоги України.

Більше по темі

