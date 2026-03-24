НАТО готовится отбивать атаку РФ в Черном море

Тысячи солдат и десятки кораблей НАТО тренируются отражать потенциальную российскую атаку в Черном море – это происходит в рамках новых масштабных учений Североатлантического союза.
Главные тезисы
- Новые учения НАТО получили название "Морской щит".
- В рамках таких тренировок отрабатывается множество сценариев и последовательностей действий.
НАТО проводит учения "Морской щит"
Что важно понимать, речь идет о самых масштабных военно-морских учениях в 2026 году, которые проходят в Черном море.
К ним присоединились более 2500 солдат из 12 стран-членов блока, например, США, Италия, Франция и Германия.
Учения "Морской щит" разворачиваются в рамках простого сценария — Альянс готовится отбивать российскую атаку в Черном море.
Солдаты НАТО активно тренируются уничтожать мины, усовершенствуют навыки стрельбы в море, а также воздушное десантирование.
Как удалось узнать журналистам, фактически на борт фрегатов прибудут вертолеты, чтобы доставить дополнительные войска.
В Альянсе прекрасно осознают, что Черное море является очень опасной зоной, где еженедельно появляются новые опасности, например морские мины.
Недавно шеф украинской дипломатии Андрей Сибига призвал международное сообщество восстановить мир и вернуть свободу судоходства в Черное море.
