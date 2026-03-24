НАТО готовится отбивать атаку РФ в Черном море

Тысячи солдат и десятки кораблей НАТО тренируются отражать потенциальную российскую атаку в Черном море – это происходит в рамках новых масштабных учений Североатлантического союза.

НАТО проводит учения "Морской щит"

Что важно понимать, речь идет о самых масштабных военно-морских учениях в 2026 году, которые проходят в Черном море.

К ним присоединились более 2500 солдат из 12 стран-членов блока, например, США, Италия, Франция и Германия.

Учения "Морской щит" разворачиваются в рамках простого сценария — Альянс готовится отбивать российскую атаку в Черном море.

В течение первой недели румынские военно-морские силы должны сопротивляться, они должны отразить нападение, а на вторую неделю учений сюда прибудут и союзнические силы.

Солдаты НАТО активно тренируются уничтожать мины, усовершенствуют навыки стрельбы в море, а также воздушное десантирование.

Как удалось узнать журналистам, фактически на борт фрегатов прибудут вертолеты, чтобы доставить дополнительные войска.

В Альянсе прекрасно осознают, что Черное море является очень опасной зоной, где еженедельно появляются новые опасности, например морские мины.