НАТО готовится отбивать атаку РФ в Черном море
Источник:  Digi24

Тысячи солдат и десятки кораблей НАТО тренируются отражать потенциальную российскую атаку в Черном море – это происходит в рамках новых масштабных учений Североатлантического союза.

  • Новые учения НАТО получили название "Морской щит".
  • В рамках таких тренировок отрабатывается множество сценариев и последовательностей действий.

Что важно понимать, речь идет о самых масштабных военно-морских учениях в 2026 году, которые проходят в Черном море.

К ним присоединились более 2500 солдат из 12 стран-членов блока, например, США, Италия, Франция и Германия.

Учения "Морской щит" разворачиваются в рамках простого сценария — Альянс готовится отбивать российскую атаку в Черном море.

В течение первой недели румынские военно-морские силы должны сопротивляться, они должны отразить нападение, а на вторую неделю учений сюда прибудут и союзнические силы.

Солдаты НАТО активно тренируются уничтожать мины, усовершенствуют навыки стрельбы в море, а также воздушное десантирование.

Как удалось узнать журналистам, фактически на борт фрегатов прибудут вертолеты, чтобы доставить дополнительные войска.

В Альянсе прекрасно осознают, что Черное море является очень опасной зоной, где еженедельно появляются новые опасности, например морские мины.

Недавно шеф украинской дипломатии Андрей Сибига призвал международное сообщество восстановить мир и вернуть свободу судоходства в Черное море.

