НАТО готується відбивати атаку РФ у Чорному морі

Тисячі солдатів і десятки кораблів НАТО тренуються відбивати потенційну російську атаку в Чорному морі — це відбувається у межах нових масштабних навчань Альянсу.

НАТО проводить навчання "Морський щит"

Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабніші військово-морські навчання в 2026 році, що відбуваються в Чорному морі.

До них долучилися понад 2500 солдатів з 12 країн-членів блоку, до прикладу США, Італія, Франція та Німеччина.

Навчання "Морський щит" розгортаються у межах простого сценарію — Альянс готується відбивати російську атаку на Чорному морі.

Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.

Солдати НАТО активно тренуються знищувати міни, удосконалюють навчики стрільби в морі, а також повітряне десантування.

Як вдалося дізнатися журналістам, фактично на борт фрегатів прибудуть гелікоптери, щоб доставити додаткові війська.

В Альянсі чудово усвідомлюють, що Чорне море є дуже небезпеною зоною, де щотижня з'являються нові небезпеки, до прикладу, морські міни.