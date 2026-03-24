НАТО готується відбивати атаку РФ у Чорному морі

Тисячі солдатів і десятки кораблів НАТО тренуються відбивати потенційну російську атаку в Чорному морі — це відбувається у межах нових масштабних навчань Альянсу.
Головні тези:
- Нові навчання НАТО отримали назву "Морський щит".
- У межах таких тренувань відпрацьовуються багато сценаріїв та послідовностей дій.
НАТО проводить навчання "Морський щит"
Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабніші військово-морські навчання в 2026 році, що відбуваються в Чорному морі.
До них долучилися понад 2500 солдатів з 12 країн-членів блоку, до прикладу США, Італія, Франція та Німеччина.
Навчання "Морський щит" розгортаються у межах простого сценарію — Альянс готується відбивати російську атаку на Чорному морі.
Солдати НАТО активно тренуються знищувати міни, удосконалюють навчики стрільби в морі, а також повітряне десантування.
Як вдалося дізнатися журналістам, фактично на борт фрегатів прибудуть гелікоптери, щоб доставити додаткові війська.
В Альянсі чудово усвідомлюють, що Чорне море є дуже небезпеною зоною, де щотижня з'являються нові небезпеки, до прикладу, морські міни.
Нещодавно шеф української дипломатії Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відновити мир і повернути свободу судноплавства в Чорне море.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-