НАТО готується відбивати атаку РФ у Чорному морі
НАТО проводить навчання "Морський щит"
Джерело:  Digi24

Тисячі солдатів і десятки кораблів НАТО тренуються відбивати потенційну російську атаку в Чорному морі — це відбувається у межах нових масштабних навчань Альянсу.

Головні тези:

  • Нові навчання НАТО отримали назву "Морський щит".
  • У межах таких тренувань відпрацьовуються багато сценаріїв та послідовностей дій.

Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабніші військово-морські навчання в 2026 році, що відбуваються в Чорному морі.

До них долучилися понад 2500 солдатів з 12 країн-членів блоку, до прикладу США, Італія, Франція та Німеччина.

Навчання "Морський щит" розгортаються у межах простого сценарію — Альянс готується відбивати російську атаку на Чорному морі.

Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.

Солдати НАТО активно тренуються знищувати міни, удосконалюють навчики стрільби в морі, а також повітряне десантування.

Як вдалося дізнатися журналістам, фактично на борт фрегатів прибудуть гелікоптери, щоб доставити додаткові війська.

В Альянсі чудово усвідомлюють, що Чорне море є дуже небезпеною зоною, де щотижня з'являються нові небезпеки, до прикладу, морські міни.

Нещодавно шеф української дипломатії Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відновити мир і повернути свободу судноплавства в Чорне море.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін наказав готувати росіян до провалу нового наступу армії РФ
Росіян готують до нової поразки їхньої армії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни вразили російську пускову установку БРК "Бастіон"
Генштаб ЗСУ
Сили оборони звітують про нові успіхи
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підбив підсумки переговорів із командою Трампа
Володимир Зеленський
Зеленський вірить, що США допоможуть завершити війну

