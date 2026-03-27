Украина разнесла еще 5 районов сосредоточения армии РФ

26 марта Силы обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект российских захватчиков. К этим операциям были привлечены авиация, ракетные войска и артиллерия.
Главные тезисы
- Начался 1493 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Вчера на фронте произошло 150 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 293 170 (+1 000) человек
танков — 11 808 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 287 (+9) ед.
артиллерийских систем — 38 863 (+68) ед.
РСЗО — 1 700 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 200 611 (+2 222) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 85 569 (+217) ед.
Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9190 дронов-камикадзе и произвел 3906 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.
