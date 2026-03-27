Трамп подтвердил возможность перенаправления оружия для Украины на Ближний Восток
Трамп подтвердил возможность перенаправления оружия для Украины на Ближний Восток

Американский лидер Дональд Трамп впервые отреагировал на данные СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины. Он признал, что это действительно возможно.

Главные тезисы

  • В Германии не могут подтвердить перенаправление оружия для Украины на Ближний Восток.
  • Однако Трамп четко дал понять, что это действительно возможно.

Война на Ближнем Востоке исчерпывает американские запасы оружия

Глава Белого дома официально подтвердил журналистам, что Штаты регулярно осуществляют перенаправление собственного вооружения из разных уголков планеты.

По словам Дональда Трампа, американские запасы боеприпасов действительно огромны.

Они у нас в других странах, например, в Германии и по всей Европе. У нас, знаете ли, их полно. И мы иногда берем из одного места и используем для другого.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

На этом фоне американский лидер еще раз начал жаловаться, что команда экс-президента Штатов Джо Байдена выделяла "слишком много" денег на помощь Украине.

Трамп радуется, что в последнее время потребности ВСУ оплачивает НАТО, а не США.

Он (Байден — ред.) выделил 350 миллиардов долларов — слишком много, слишком много. Теперь мы продаем это НАТО. Мы продаем это НАТО, и они, вероятно, передают это Украине в большинстве своем, я думаю, они передают это Украине, но нам платят за все, что мы отдаем, мы больше ничего не дарим, — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заверил, что не отказался от намерения завершить российскую войну против Украины.

