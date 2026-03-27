ПВО обезвредила 93 из 102 российских БпЛА
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 марта российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.

ПВО Украины отразила еще одну атаку РФ

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

