ПВО обезвредила 93 из 102 российских БпЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 марта российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.
ПВО Украины отразила еще одну атаку РФ
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
