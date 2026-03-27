Громкая "бавовна" гремит в Ленинградской и Волгоградской областях — видео

Третью ночью подряд украинские дроны атакуют Ленинградскую область России. Согласно последним данным, под удары в очередной раз попали сразу два главных порта на Балтийском море — Усть-Луга и Приморск.
Главные тезисы
- В стране-агрессорке также паникуют из-за атаки дронов на Череповец Волгоградской области.
- Там находится крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений.
"Бавовна" в России 27 марта — последние подробности
По словам очевидцев, первые громкие взрывы прогремели после часу ночи в Выборгском, Кировском и Колпинском районах Ленинградской области.
На этом фоне "Пулково" — аэропорт российского Санкт-Петербурга — временно приостанавливал свою работу.
Впоследствии стало известно, что украинские дроны наносят удары в районе портов Приморск и Усть-Луга, которые не только являются крупнейшими в регионе, но и составляют значительную долю экспорта нефтепродуктов Российской Федерации.
Более того, в социальных сетях россияне паникуют из-за атаки украинских дронов на "промышленную зону" города Череповец Волгоградской области.
Что важно понимать именно в Череповце находится крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам производства NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.
Местные власти подтвердили сразу 8 прилетов в результате атаки беспилотников на Череповец.
