Гучна "бавовна" гримить в Ленінградській та Волгоградській областях — відео

Трертю ночі поспіль українські дрони атакують Ленінградську область Росії. Згідно з останніми даними, під удари вкотре потрапили одразу два головних порти на Балтійському морі — Усть-Луга та Приморськ.

За словами очевидців, перші гучні вибухи прогриміли після першої години ночі у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах Ленінградської області.

На цьому тлі "Пулково" — аеропорт російського Санкт-Петербурга — тимчасово призупиняв свою роботу.

Згодом стало відомо, що українські дрони завдають ударів в районі портів Приморськ та Усть-Луга, які не лише є найбільшими в регіоні, а й такж становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.

Ба більше, в соціальних мережах росіяни панікують через атаку українських дронів на "промислову зону" міста Череповець Волгоградської області.

Що важливо розуміти, саме в Череповці знаходиться найбільший у Європі виробник фосфорвмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами виробництва NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

Місцева влада підтвердила одразу 8 прильотів унаслідок атаки безпілотників на Череповець.