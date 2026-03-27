Гучна "бавовна" гримить в Ленінградській та Волгоградській областях — відео

“Бавовна” в Росії 27 березня - останні подробиці
Джерело:  online.ua

Трертю ночі поспіль українські дрони атакують Ленінградську область Росії. Згідно з останніми даними, під удари вкотре потрапили одразу два головних порти на Балтійському морі — Усть-Луга та Приморськ. 

Головні тези:

  • У країні-агресорці панікують через атаку дронів на Череповець Волгоградської області.
  • Саме там знаходиться найбільший у Європі виробник фосфорвмісних добрив.

“Бавовна” в Росії 27 березня — останні подробиці

За словами очевидців, перші гучні вибухи прогриміли після першої години ночі у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах Ленінградської області.

На цьому тлі "Пулково" — аеропорт російського Санкт-Петербурга — тимчасово призупиняв свою роботу.

Згодом стало відомо, що українські дрони завдають ударів в районі портів Приморськ та Усть-Луга, які не лише є найбільшими в регіоні, а й такж становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.

Ба більше, в соціальних мережах росіяни панікують через атаку українських дронів на "промислову зону" міста Череповець Волгоградської області.

Що важливо розуміти, саме в Череповці знаходиться найбільший у Європі виробник фосфорвмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами виробництва NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

Місцева влада підтвердила одразу 8 прильотів унаслідок атаки безпілотників на Череповець.

