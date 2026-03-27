ППО знешкодила 93 із 102 російських БпЛА
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 26-27 березня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

