Трамп підтвердив можливість перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Американський лідер Дональд Трамп уперше відреагував на дані ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України. Він визнав, що таке дійсно можливо.
Головні тези:
- У Німеччині не можуть підтвердити перенаправлення зброї для України на Близький Схід.
- Однак Трамп чітко дав зрозуміти, що цей дійсно можливо.
Війна на Близькому Сході виснажує американські запаси зброї
Очільник Білого дому офіційно підтвердив журналістам, що Штати регулярно здійснюють перенаправлення власного озброєння з різних куточків планети.
За словами Дональда Трампа, американські запаси боєприпасів — дійсно величезні.
На цьому тлі американський лідер вкотре почав скаржитися, що команда експрезидента Штатів Джо Байдена виділяла "надто багато" грошей на допомогу Україні.
Трамп радіє, що останнім часом потреби ЗСУ оплачує НАТО, а не США.
Окрім того, Трамп запевнив, що не відмовився від наміру завершити російську війну проти України.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-