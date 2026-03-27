Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами на Близькому Сході
27 березня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із українськими військовими експертами, які вже понад тиждень активно працюють та діляться своїм бойовим досвідом у Саудівській Аравії. 

Головні тези:

  • Зеленський разом із фахівцями обговорили посилення захисту неба в Саудівській Аравії.
  • Україна налаштована на тривалу та взаємовигідну співпрацю.

Українські експерти впливають на хід війни на Близькому Сході

Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні — виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет.

На цьому тлі глава держави висловив вдячність українським фахівцям за їхню якісну та активну роботу.

За словами Зеленського, є список конкретних речей, які Київ здатен успішно реалізувати спільно зі своїми союзниками.

Український лідер звернув увагу на те, що навіть за лічені дні наші експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом та продемонструвати, як в Україні боронять життя цивільних та інфраструктуру.

Експертиза України унікальна — це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені. Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність, — наголосив Зеленський.

