Зеленский встретился с украинскими военными экспертами на Ближнем Востоке
27 марта глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с украинскими военными экспертами, которые уже больше недели активно работают и делятся своим боевым опытом в Саудовской Аравии.

  • Зеленский вместе со специалистами обсудили усиление защиты неба в Саудовской Аравии.
  • Украина настроена на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.

Украинские эксперты влияют на ход войны на Ближнем Востоке

Ребята доложили о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне. Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе — выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны для того, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских «шахедов» и ракет.

На этом фоне глава государства выразил благодарность украинским специалистам за их качественную и активную работу.

По словам Зеленского, есть список конкретных вещей, которые Киев способен успешно реализовать вместе со своими союзниками.


Украинский лидер обратил внимание на то, что даже за считанные дни наши эксперты успели существенно поделиться своим опытом и продемонстрировать, как в Украине защищают жизнь гражданских и инфраструктуру.

Экспертиза Украины уникальная — это признают, и именно поэтому в наших технологиях и опыте все так заинтересованы. Мы готовы поддержать защиту тех, кто помогает нам отстаивать нашу независимость, — подчеркнул Зеленский.

