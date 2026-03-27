Повесток в "Дії" не будет — Минцифра

Утром 27 марта Министерство цифровой трансформации Украины официально подтвердило, что никто не собирается рассылать гражданам повестки через сервис “Дія”.

Главные тезисы

  • Ведомство не планирует внедрять подобный функционал в будущем.
  • Слухи о рассылке повесток через "Дію" начали распространяться после заявления нардепки Юлии Яцик.

Повесток в “Дії” не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем, — сказано в официальном заявлении украинского ведомства.

Слухи о рассылке повесток через "Дію" начали стремительно распространяться после заявления народной избранницы Юлии Яцик.

Именно она публично озвучила предположение, что в Украине могут начать рассылать повестки через “Дію”.

По ее мнению, новые предложения министра обороны Михаила Федорова и комитета Нацбезопасности будут касаться исключения человеческого фактора на процесс мобилизации.

Приняли закон об автоматическом наложении штрафных санкций в случае необновления данных. Так, я думаю, именно подтягивание этих ресурсов, военно-учетных документов, отправка повесток в "Дії" — это будет одним из направлений реформы в ТЦК и усиление мобилизации, — заявила Юлия Яцик.

