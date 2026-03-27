Сырский объявил о возобновлении контроля над 470 км² украинских территорий

Александр Сырский
Сырский подтвердил новые успехи Сил обороны
27 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что с начала контрнаступления Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать около 470 кв. км, ликвидировав более 11 тысяч российских окупантов.

Главные тезисы

  • Украинские воины продолжают системно уничтожать сила врага на поле боя и за его пределами.
  • Освобождение оккупированных территорий набирает обороты.

По словам главкома, в рамках новой рабочей поездки в Южную операционную зону он созвал совещание с командованием украинской наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

Сырский уже располагает отчетами о реализации важных боевых задач на фронте.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

В центре внимания на этот раз находился дальнейший план действий, а также координация взаимодействия частей в полосах ответственности.

Продолжаем постоянно освобождать украинскую землю от оккупантов благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов. С начала операции мы возобновили контроль над около 470 кв. км, обезвредив более 11 тысяч захватчиков.

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На фоне последних событий главком выразил благодарность каждому военнослужащему за храбрость и результативность в уничтожении российских захватчиков.

