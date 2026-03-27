Украина поразила один из самых больших НПЗ России — известны последствия

27 марта Генеральный штаб ВСУ узнав результаты поражения одного из крупнейших НПЗ страны-агрессорки РФ: речь идет о повреждении важных установок Киришского завода.
Главные тезисы
- Поражение российского НПЗ произошло еще 26 марта 2026 года.
- Мощности компании употребляются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов.
Атака на Киришский завод — известны результаты
Что важно понимать, 26 марта 2026 года украинские войска нанесли мощные удары по нефтеперерабатывающему заводу "Киришский", который находится в городе Кирише Ленинградской области России.
Генштаб обращает внимание на то, что этот НПЗ входит в число крупнейших НПЗ страны-агрессорки.
Как удалось узнать, подтверждены повреждения установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов производства нефтяных битумов, установок гидроочистки и газофракционирования.
По словам украинских воинов, мощности указанного НПЗ активно используют для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности, горючего для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.
