В Словакии открыли дело против Фицо за госизмену и терроризм

Против лидера Словакии Роберта Фицо открыли уголовное производство: прежде всего, его подозревают в государственной измене. С заявлением по этому поводу выступил оппозиционный политик Бронислав Гролинг.

Как пояснил Бронислав Гролинг, правоохранители принялись расследовать деятельность главы словацкого правительства после заявления его оппозиционной партии SaS.

Он также подчеркнул, что это решение поддержали тысячи людей.

Кроме моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 000 человек, что делает его самым большим уголовным заявлением в истории, — подчеркнул Гролинг.

Политик официально подтвердил, что это дело уже передано в полицию для проведения расследования.

Что важно понимать, речь идет о подозрении не только в государственной измене, а также в злоупотреблениях власти, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму.

Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не умалчивают, — отметил Гролинг.

По словам оппозиционера, причиной жалобы на Фицо является его деятельность в сфере энергетической безопасности.

Прежде всего, в центре внимания — прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Политик обратил внимание на то, что это дело стало очень громко из-за беспрецедентной поддержки общества.