В Словакии открыли дело против Фицо за госизмену и терроризм

Против лидера Словакии Роберта Фицо открыли уголовное производство: прежде всего, его подозревают в государственной измене. С заявлением по этому поводу выступил оппозиционный политик Бронислав Гролинг.
Главные тезисы
- Фицо подозревают в совершении тяжких преступлений, в том числе в отношении Украины.
- Многие вопросы остаются к деятельности главы правительства в сфере энергетической безопасности.
Оппозиционеры подозревают Фицо в госизмене
Как пояснил Бронислав Гролинг, правоохранители принялись расследовать деятельность главы словацкого правительства после заявления его оппозиционной партии SaS.
Он также подчеркнул, что это решение поддержали тысячи людей.
Политик официально подтвердил, что это дело уже передано в полицию для проведения расследования.
Что важно понимать, речь идет о подозрении не только в государственной измене, а также в злоупотреблениях власти, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму.
По словам оппозиционера, причиной жалобы на Фицо является его деятельность в сфере энергетической безопасности.
Прежде всего, в центре внимания — прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.
Политик обратил внимание на то, что это дело стало очень громко из-за беспрецедентной поддержки общества.
