Рубио поссорился с западными дипломатами из-за Украины и Ирана

Шеф американской дипломатии Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 публично обменялись резкими репликами по поводу российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке.

Рубио злится, что просьбы Трампа остаются без ответа

По словам журналистов, на этот раз западные дипломаты рассорились из-за нежелания стран Европы отозваться на призыв президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома уже много раз просил союзников помочь ему разблокировать Ормузский пролив, однако до сих пор никто не захотел этого сделать.

Более того, официальный Брюссель в целом не оказывает поддержки США в операции против Ирана.

У Соединенных Штатов постоянно просят о помощи в войне, — посетовал Рубио, имея в виду Украину. — Но когда США сами нуждались в помощи, они не получили положительных ответов.

Отвечая на упреки главы Госдепа, европейские лидеры заявили, что готовы присоединиться к защите Ормузского пролива только после прекращения боевых действий.

С заявлением на этот счет выступил спикер МИД Франции Паскаль Конфавре.

По его словам, планирование операции по защите Ормузского пролива идет полным ходом.