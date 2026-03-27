Рубио поссорился с западными дипломатами из-за Украины и Ирана

Шеф американской дипломатии Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 публично обменялись резкими репликами по поводу российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Рубио начал утверждать, что "Украина - это не война Америки".
- А Европа считает, что война на Ближнем Востоке – не ее война.
Рубио злится, что просьбы Трампа остаются без ответа
По словам журналистов, на этот раз западные дипломаты рассорились из-за нежелания стран Европы отозваться на призыв президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома уже много раз просил союзников помочь ему разблокировать Ормузский пролив, однако до сих пор никто не захотел этого сделать.
Более того, официальный Брюссель в целом не оказывает поддержки США в операции против Ирана.
Отвечая на упреки главы Госдепа, европейские лидеры заявили, что готовы присоединиться к защите Ормузского пролива только после прекращения боевых действий.
С заявлением на этот счет выступил спикер МИД Франции Паскаль Конфавре.
По его словам, планирование операции по защите Ормузского пролива идет полным ходом.
