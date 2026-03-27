Іранський КВІР заявив про закриття руху суден Ормузькою протокою

Корпус вартових Ісламської революції оголосив про закриття Ормузької протоки для морського руху та попередив, що кораблі, які намагатимуться порушити заборону, зазнають жорсткого реагування.

У заяві КВІР зазначається, що прохід усіх суден, які прямують до портів, пов’язаних з «ізраїльсько-американським альянсом», або виходять із них, заборонений незалежно від маршруту.

У заяві вказується, що вранці три контейнерні судна з різних країн намагалися пройти протоку через дозволені коридори. Однак у результаті втручання та попереджень військово-морських сил Корпусу вартових ці судна були змушені змінити курс і повернутися.

У Корпусі вартових Ісламської революції також заявили, що твердження адміністрації США про те, що «Ормузька протока відкрита», не відповідають дійсності, наголосивши, що протока фактично закрита.

Наприкінці заяви підкреслюється, що всі, хто намагатиметься скористатися протокою всупереч забороні, отримають «жорстку відповідь».

Раніше Іран повідомив ООН, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови координації з владою країни. За даними Міжнародної морської організації (ІМО), через війну на Близькому Сході в Ормузькій протоці застрягли близько 2 тисяч суден і 20 тисяч моряків.