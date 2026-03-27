Иранский КСИР заявил о закрытии движения судов Ормузским проливом

Источник:  TRT Haber

Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения и предупредил, что корабли, пытающиеся нарушить запрет, подвергаются жесткому реагированию.

Главные тезисы

  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения, связанного с израильско-американским альянсом.
  • Корпус стражей Исламской революции готов жестко реагировать на корабли, нарушающие запрет на проход через пролив.

КСИР обещает жестко реагировать на движение по Ормузскому проливу

Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения и предупредил, что корабли, пытающиеся нарушить запрет, подвергаются жесткому реагированию.

В заявлении КСИР отмечается, что проход всех судов, направляющихся в порты, связанные с «израильско-американским альянсом», или выходящие из них, запрещен независимо от маршрута.

В заявлении указывается, что утром три контейнерных судна из разных стран пытались пройти пролив через разрешенные коридоры. Однако в результате вмешательства и предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей эти суда были вынуждены изменить курс и вернуться.

В Корпусе стражей Исламской революции также заявили, что утверждения администрации США о том, что «Ормузский пролив открыт», не соответствуют действительности, подчеркнув, что пролив фактически закрыт.

В конце заявления подчеркивается, что все, кто будет пытаться воспользоваться проливом вопреки запрету, получат «жесткий ответ».

Ранее Иран сообщил ООН, что «невражеские» суда могут проходить через Ормузский пролив при координации с властями страны. По данным Международной морской организации (ИМО), из-за войны войны на Ближнем Востоке в Ормузском проливе застряли около 2 тысяч судов и 20 тысяч моряков.

