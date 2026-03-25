Категория
Политика
Дата публикации

У Трампа обещают устроить Ирану "ад" в случае непризнания поражения в войне

Левитт
Read in English
Читати українською

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США ударят по Ирану "сильнее, чем когда-либо", если Тегеран не признает свое поражение в войне.

Главные тезисы

  • США угрожают Ирану сильными ударами, если Тегеран не признает поражение в войне.
  • Президент Трамп готов разжечь 'ад' в ответ на поведение Ирана.
  • Цены на горючее и газ могут упасть после завершения операции США в Иране.

США ударят по Ирану сильнее, чем когда-либо — Белый дом

Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп предпочитает мир, а не военные действия. Однако, по ее словам, если Тегеран откажется признавать свое поражение, получит "ад".

Если Иран не признает реалий сегодняшнего дня — если он не поймет, что потерпел военное поражение и продолжит его терпеть — президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран потерпел удар, сильнее, чем когда-либо раньше…ПрезидентТрамп не блефует; он готов разжечь ад. Иран не должен снова просчитаться.

Она также заверила, что цены на горючее и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.

Заявления от спикера Трампа прозвучали на фоне сообщений о том, что Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "список из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В списке есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют примириться с существованием Израиля.

Накануне Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В то же время, ряд иранских медиа опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет Трампу "15 пунктов" и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?