У Трампа обещают устроить Ирану "ад" в случае непризнания поражения в войне

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США ударят по Ирану "сильнее, чем когда-либо", если Тегеран не признает свое поражение в войне.

Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп предпочитает мир, а не военные действия. Однако, по ее словам, если Тегеран откажется признавать свое поражение, получит "ад".

Если Иран не признает реалий сегодняшнего дня — если он не поймет, что потерпел военное поражение и продолжит его терпеть — президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран потерпел удар, сильнее, чем когда-либо раньше…ПрезидентТрамп не блефует; он готов разжечь ад. Иран не должен снова просчитаться.

Она также заверила, что цены на горючее и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.

Заявления от спикера Трампа прозвучали на фоне сообщений о том, что Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "список из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В списке есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют примириться с существованием Израиля.

Накануне Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В то же время, ряд иранских медиа опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет Трампу "15 пунктов" и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.