Иран выдвинул Трампу жесткие требования для начала переговоров

Согласно данным издания The Wall Street Journal, официальный Тегеран готов начать мирные переговоры с США для завершения войны на Ближнем Востоке. Однако иранский режим хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп сначала выполнил несколько конкретных требований.

Что Иран требует от Трампа

По словам анонимных источников, официальный Тегеран настаивает на закрытии американских военных баз в странах Персидского залива, а также на выплате репараций.

Более того, иранские власти требуют изменения режима судоходства в Ормузском проливе.

Страна хочет взимать плату за проход судов, аналогично практике в Суэцком канале.

Среди других требований — полная отмена санкций, гарантии прекращения боевых действий и ударов Израиля по «Хезболле», а также сохранение иранской ядерной программы без ограничений.

Инсайдеры обращают внимание на то, что список требований Тегерана насчитывает 15 пунктов.

Команда Дональда Трампа считает такие условия нереалистичными, а это значит, что пока о старте мирных переговоров речь даже не идет.

На фоне последних событий Турция, Египет и Пакистан уже успели предложить сторонам услуги посредников.