Иран выдвинул Трампу жесткие требования для начала переговоров

Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, официальный Тегеран готов начать мирные переговоры с США для завершения войны на Ближнем Востоке. Однако иранский режим хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп сначала выполнил несколько конкретных требований.

Главные тезисы

  • Список иранских требований охватывает 15 пунктов.
  • Команда Трампа уже успела его отклонить.

Что Иран требует от Трампа

По словам анонимных источников, официальный Тегеран настаивает на закрытии американских военных баз в странах Персидского залива, а также на выплате репараций.

Более того, иранские власти требуют изменения режима судоходства в Ормузском проливе.

Страна хочет взимать плату за проход судов, аналогично практике в Суэцком канале.

Среди других требований — полная отмена санкций, гарантии прекращения боевых действий и ударов Израиля по «Хезболле», а также сохранение иранской ядерной программы без ограничений.

Список требований Тегерана насчитывает 15 пунктов.

Команда Дональда Трампа считает такие условия нереалистичными, а это значит, что пока о старте мирных переговоров речь даже не идет.

На фоне последних событий Турция, Египет и Пакистан уже успели предложить сторонам услуги посредников.

Они активно пытаются склонить Вашингтон и Тегеран к организации переговоров в течение следующих 48 часов, однако пока безуспешно.

