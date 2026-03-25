Иран выдвинул Трампу жесткие требования для начала переговоров

Согласно данным издания The Wall Street Journal, официальный Тегеран готов начать мирные переговоры с США для завершения войны на Ближнем Востоке. Однако иранский режим хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп сначала выполнил несколько конкретных требований.
Главные тезисы
- Список иранских требований охватывает 15 пунктов.
- Команда Трампа уже успела его отклонить.
Что Иран требует от Трампа
По словам анонимных источников, официальный Тегеран настаивает на закрытии американских военных баз в странах Персидского залива, а также на выплате репараций.
Более того, иранские власти требуют изменения режима судоходства в Ормузском проливе.
Страна хочет взимать плату за проход судов, аналогично практике в Суэцком канале.
Среди других требований — полная отмена санкций, гарантии прекращения боевых действий и ударов Израиля по «Хезболле», а также сохранение иранской ядерной программы без ограничений.
Инсайдеры обращают внимание на то, что список требований Тегерана насчитывает 15 пунктов.
Команда Дональда Трампа считает такие условия нереалистичными, а это значит, что пока о старте мирных переговоров речь даже не идет.
На фоне последних событий Турция, Египет и Пакистан уже успели предложить сторонам услуги посредников.
Они активно пытаются склонить Вашингтон и Тегеран к организации переговоров в течение следующих 48 часов, однако пока безуспешно.
