Іран висунув Трампу жорсткі вимоги для початку переговорів

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, офіційний Тегеран готовий розпочати мирні перемовини зі США щодо завершення війни на Близькому Сході. Однак іранський режим хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп спочатку виконав кілька конкретних вимог.

Що Іран вимагає від Трампа

За словами анонімних джерел, офіційний Тегеран наполягає на закритті американських військових баз у країнах Перської затоки, а також виплаті репарацій.

Ба більше, іранська влада вимагає зміни режиму судноплавства в Ормузькій протоці.

Країна хоче стягувати плату за прохід суден, аналогічно до практики в Суецькому каналі.

Серед інших вимог — повне скасування санкцій, гарантії припинення бойових дій та ударів Ізраїлю по союзній Ірану «Хезболла», а також збереження іранської ядерної програми без обмежень.

Інсайдери звертають увагу на те, що список вимог Тегерану нараховує аж 15 пунктів.

Команда Дональда Трампа ввжає такі умови нереалістичними, а це означає, що поки про старт мирних перемовин навіть не йдеться.

На тлі останніх подій Туреччина, Єгипет та Пакистан вже встигли запропонувати сторонам послуги посередників.