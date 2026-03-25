Иран отклонил предложения США насчет прекращения войны — инсайдеры
Источник:  Clash Report

Иранское руководство отклонило предложение США с "рамкой" потенциальной договоренности о прекращении войны.

Главные тезисы

  • Иран отклонил предложения США о прекращении войны и установил собственные условия окончания конфликта.
  • Иран настаивает на конкретных гарантиях относительно прекращения агрессии и убийств со стороны врага.

Иран настаивает на собственных условиях окончания войны

Об этом пишет иранское Press TV, цитируя неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана.

По словам собеседника, в руководстве Ирана "не разрешат Трампу диктовать условия".

Иран завершит войну тогда, когда решит это сделать, и когда будут выполнены его собственные условия, — сказал неназванный чиновник, добавив, что Иран настроен дальше обороняться и наносить "серьезные удары", пока его требования не будут выполнены.

Собеседник также рассказал, что американская сторона инициировала контакты через разные дипломатические каналы.

Выдвигаемые в "15 пунктах" требования он назвал "чрезмерными и оторванными от реальности с неудачами США на поле боя".

Агентство Reuters со ссылкой на своего собеседника-высокопоставленного чиновника из Ирана сообщает, что реакция Тегерана на американские предложения "не была положительной", и что первоначальный ответ уже передали США через Пакистан.

Иранское агентство Fars, которое цитируют в американских медиа, тоже получило комментарий от неназванного чиновника в Тегеране, где говорится, что Иран не согласится на такие условия перемирия и "не видит смысла начинать такой процесс с теми, кто нарушал договоренности", а также — что Тегеран хочет "достигнуть своих прихотей".

Иранские медиа сообщают о 5 условиях Ирана для завершения войны:

  1. Полное прекращение агрессии и убийств со стороны врага.

  2. Конкретные гарантии того, что война больше не будет навязана Ирану.

  3. Гарантированные и верно определенные военные репарации.

  4. Остановка войны на всех фронтах, включая все группы сопротивления в регионе.

  5. Международное признание и гарантии суверенных властей Ирана над Ормузским проливом.

