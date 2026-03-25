Іран відхилив пропозиції США щодо припинення війни — інсайдери

Іранське керівництво відхилило пропозицію США з "рамкою" потенційної домовленості про припинення війни.
Головні тези:
- Іран відхилив пропозиції США про припинення війни та наголосив на власних умовах закінчення конфлікту.
- Керівництво Ірану не збирається підкорятися диктату США і готове продовжувати оборону, поки не будуть виконані їх вимоги.
Іран наполягає на власних умовах закінчення війни
Про це пише іранське Press TV, цитуючи неназваного високопосадовця з Тегерану.
За словами співрозмовника, у керівництві Ірану "не дозволять Трампу диктувати умови".
Іран завершить війну тоді, коли вирішить це зробити, і коли будуть виконані його власні умови, – сказав неназваний посадовець, додавши, що Іран налаштований далі оборонятися і завдавати "серйозних ударів", доки його вимоги не будуть виконані.
Співрозмовник також розповів, що американська сторона ініціювала контакти через різні дипломатичні канали.
Висунуті у "15 пунктах" вимоги він назвав "надмірними та відірваними від реальності з невдачами США на полі бою".
Іранське агентство Fars, яке цитують в американських медіа, теж отримало коментар від неназваного посадовця у Тегерані, де йдеться що Іран не погодиться на такі умови перемир'я і "не бачить сенсу починати такий процес із тими, хто порушував домовленості", а також – що Тегеран хоче "досягнути своїх стратегічних цілей", перш ніж погоджуватись на припинення війни.
Іранські медіа повідомляють про 5 умов Ірану для завершення війни:
Повне припинення «агресії та вбивств» з боку ворога.
Конкретні гарантії того, що війна більше не буде нав'язана Ірану.
Гарантовані та чітко визначені воєнні репарації.
Припинення війни на всіх фронтах, включаючи всі групи опору в регіоні.
Міжнародне визнання та гарантії суверенної влади Ірану над Ормузькою протокою.
