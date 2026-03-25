Іран відхилив пропозиції США щодо припинення війни — інсайдери

Іран наполягає на власних умовах закінчення війни

Про це пише іранське Press TV, цитуючи неназваного високопосадовця з Тегерану.

За словами співрозмовника, у керівництві Ірану "не дозволять Трампу диктувати умови".

Іран завершить війну тоді, коли вирішить це зробити, і коли будуть виконані його власні умови, – сказав неназваний посадовець, додавши, що Іран налаштований далі оборонятися і завдавати "серйозних ударів", доки його вимоги не будуть виконані.

Співрозмовник також розповів, що американська сторона ініціювала контакти через різні дипломатичні канали.

Висунуті у "15 пунктах" вимоги він назвав "надмірними та відірваними від реальності з невдачами США на полі бою".

Агентство Reuters з посиланням на свого співрозмовника-високопосадовця з Ірану повідомляє, що реакція Тегерану на американські пропозиції "не була позитивною", і що початкову відповідь вже передали США через Пакистан.

Іранське агентство Fars, яке цитують в американських медіа, теж отримало коментар від неназваного посадовця у Тегерані, де йдеться що Іран не погодиться на такі умови перемир'я і "не бачить сенсу починати такий процес із тими, хто порушував домовленості", а також – що Тегеран хоче "досягнути своїх стратегічних цілей", перш ніж погоджуватись на припинення війни.

Іранські медіа повідомляють про 5 умов Ірану для завершення війни: