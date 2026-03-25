Иран атаковал баллистикой электростанцию в Хадере на севере Израиля

Утром 25 марта иранская баллистическая ракета упала у прибрежного города Хадера на севере Израиля. Удар был направлен на местную электростанцию.
Главные тезисы
- Иран провел атаку на электростанцию в Хадере, целью была местная энергетическая инфраструктура.
- Системы противоракетной обороны возможно перехватили часть ракет, выпущенных иранской армией в направленной атаке.
Иран атаковал энергетическую инфраструктуру Израиля
Утром сирены тревоги звучали по всему центральному Израилю и северной части страны. Эта атака стала четвертым раундом ракетных обстрелов со стороны Ирана по Израилю.
Одна из ракет упала на открытую территорию близ Хадеры, не нанеся никому травм. Вскоре после этого Израильская электрическая корпорация заявила, что ее инфраструктура в результате атаки не нанесла никакого ущерба.
Крупнейшая электростанция Израиля, электростанция "Орот Рабин", расположена в Хадере.
Иран ранее угрожал нанести удары по электростанциям в Израиле и по всему Персидскому заливу, а на прошлой неделе своими атаками заставил остановить работу нефтеперерабатывающего завода Базан в Хайфе.
