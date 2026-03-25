Иран атаковал баллистикой электростанцию в Хадере на севере Израиля
Иран атаковал баллистикой электростанцию в Хадере на севере Израиля

Источник:  The Times of Israel

Утром 25 марта иранская баллистическая ракета упала у прибрежного города Хадера на севере Израиля. Удар был направлен на местную электростанцию.

Главные тезисы

  • Иран провел атаку на электростанцию в Хадере, целью была местная энергетическая инфраструктура.
  • Системы противоракетной обороны возможно перехватили часть ракет, выпущенных иранской армией в направленной атаке.

Иран атаковал энергетическую инфраструктуру Израиля

Утром сирены тревоги звучали по всему центральному Израилю и северной части страны. Эта атака стала четвертым раундом ракетных обстрелов со стороны Ирана по Израилю.

По предварительным военным оценкам, некоторые из ракет, выпущенных в ходе этой атаки, вероятно, были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Спасатели отреагировали на сообщения о падении обломков ракет в нескольких районах после перехватов.

Одна из ракет упала на открытую территорию близ Хадеры, не нанеся никому травм. Вскоре после этого Израильская электрическая корпорация заявила, что ее инфраструктура в результате атаки не нанесла никакого ущерба.

Крупнейшая электростанция Израиля, электростанция "Орот Рабин", расположена в Хадере.

Иран ранее угрожал нанести удары по электростанциям в Израиле и по всему Персидскому заливу, а на прошлой неделе своими атаками заставил остановить работу нефтеперерабатывающего завода Базан в Хайфе.

