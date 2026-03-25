Іран атакував балістикою електростанцію у Хадері на півночі Ізраїлю

Уранці 25 березня іранська балістична ракета впала поблизу прибережного міста Хадера на півночі Ізраїлю. Удар було спрямовано на місцеву електростанцію.

Іран атакував енерегтичну інфраструктуру Ізраїлю

Зранку сирени тривоги лунали по всьому центральному Ізраїлю та частині півночі країни. Зазначається, що ця атака стала четвертим раундом ракетних обстрілів з боку Ірану по Ізраїлю.

За попередніми військовими оцінками, деякі з ракет, випущених під час цієї атаки, ймовірно, були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Рятувальники відреагували на повідомлення про падіння уламків ракет у кількох районах після перехоплень.

Одна з ракет упала на відкриту територію поблизу Хадери, не завдавши нікому травм. Невдовзі після цього Ізраїльська електрична корпорація заявила, що її інфраструктурі внаслідок атаки не було завдано жодної шкоди.

Найбільша електростанція Ізраїлю, електростанція "Орот Рабін", розташована в Хадері.

Іран раніше погрожував завдати ударів по електростанціях в Ізраїлі та по всій Перській затоці, а минулого тижня своїми атаками змусив зупинити роботу нафтопереробного заводу Базан у Хайфі.