Іран атакував балістикою електростанцію у Хадері на півночі Ізраїлю
Іран атакував балістикою електростанцію у Хадері на півночі Ізраїлю

Джерело:  The Times of Israel

Уранці 25 березня іранська балістична ракета впала поблизу прибережного міста Хадера на півночі Ізраїлю. Удар було спрямовано на місцеву електростанцію.

Головні тези:

  • Іран вдруге за короткий час атакував об'єкти в Ізраїлі, завдаючи удар по електростанції в Хадері.
  • Деякі ракети іранської армії, випущені під час атаки, можливо були перехоплені захисними системами.

Іран атакував енерегтичну інфраструктуру Ізраїлю

Зранку сирени тривоги лунали по всьому центральному Ізраїлю та частині півночі країни. Зазначається, що ця атака стала четвертим раундом ракетних обстрілів з боку Ірану по Ізраїлю.

За попередніми військовими оцінками, деякі з ракет, випущених під час цієї атаки, ймовірно, були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Рятувальники відреагували на повідомлення про падіння уламків ракет у кількох районах після перехоплень.

Одна з ракет упала на відкриту територію поблизу Хадери, не завдавши нікому травм. Невдовзі після цього Ізраїльська електрична корпорація заявила, що її інфраструктурі внаслідок атаки не було завдано жодної шкоди.

Найбільша електростанція Ізраїлю, електростанція "Орот Рабін", розташована в Хадері.

Іран раніше погрожував завдати ударів по електростанціях в Ізраїлі та по всій Перській затоці, а минулого тижня своїми атаками змусив зупинити роботу нафтопереробного заводу Базан у Хайфі.

