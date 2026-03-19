США та Ізраїль уразили понад 7 тис цілей в Ірані — Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що в результаті ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю по Ірану було уражено понад сім тисяч цілей.

Про це він сказав на пресконференції 19 березня.

На сьогодні ми уразили понад 7 тис цілей в результаті ударів по всьому Ірану та по його військовій інфраструктурі. Це — не поступові кроки. Це застосування нищівної сили з високою точністю. Піт Гегсет Міністр оборони США

Він додав, що здатність Ірану виробляти нові балістичні ракети «ймовірно, зазнала найсильнішого удару» і «скоротилася на 90% з початку конфлікту».

Виробництво БПЛА, тобто дронів-камікадзе, зменшилося на 90%, — сказав Гегсет.

За його словами, США потопили понад 120 кораблів іранського військово-морського флоту, також були ліквідовані 11 підводних човнів Ірану.

Глава Пентагону заявив, що США «діють за планом», однак відмовився назвати терміни завершення війни з Іраном.

Зрештою, це буде вибір президента (Трампа — ред.) — визначити момент, коли ми зможемо сказати: "Ми досягли всього необхідного від імені американського народу, щоб гарантувати нашу безпеку". Тож ні, конкретних часових рамок не встановлено. Але ми впевнено йдемо наміченим курсом.

Гегсет також анонсував, що сьогодні очікуються ще більш руйнівні удари по Ірану. Він наголосив, що ударні можливості армії США продовжують зростати, тоді як ситуація в Ірані розвивається у протилежному напрямку.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, які країни виявилися найбільш готовими до співпраці зі США, Гегсет зазначив, що Ізраїль «з першого дня був неймовірним і здібним партнером, готовим і спроможним (до дій — ред.)».

Гегсет також сказав, що країни Перської затоки «зробили неймовірний крок назустріч».

Ми пишаємося тим, що захищаємося разом із ними, стоїмо пліч-о-пліч, та й взагалі співпрацюємо в усьому. ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудівська Аравія та інші.

Міністр підтвердив інформацію медіа, що Пентагон може отримати до 200 млрд дол на фінансування війни та загальної військової безпеки США.