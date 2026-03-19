США та Ізраїль уразили понад 7 тис цілей в Ірані — Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що в результаті ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю по Ірану було уражено понад сім тисяч цілей.
Головні тези:
- Удари Сполучених Штатів та Ізраїлю по Ірану призвели до ураження понад 7 тисяч цілей, серйозно позначившись на здатності виробництва балістичних ракет та дронів-камікадзе.
- За словами Гегсета, здатність Ірану виробляти нові балістичні ракети зазнала суттєвого удару, а виробництво дронів-камікадзе скоротилося на 90% від початку конфлікту.
Про це він сказав на пресконференції 19 березня.
Він додав, що здатність Ірану виробляти нові балістичні ракети «ймовірно, зазнала найсильнішого удару» і «скоротилася на 90% з початку конфлікту».
Виробництво БПЛА, тобто дронів-камікадзе, зменшилося на 90%, — сказав Гегсет.
За його словами, США потопили понад 120 кораблів іранського військово-морського флоту, також були ліквідовані 11 підводних човнів Ірану.
Глава Пентагону заявив, що США «діють за планом», однак відмовився назвати терміни завершення війни з Іраном.
Гегсет також анонсував, що сьогодні очікуються ще більш руйнівні удари по Ірану. Він наголосив, що ударні можливості армії США продовжують зростати, тоді як ситуація в Ірані розвивається у протилежному напрямку.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, які країни виявилися найбільш готовими до співпраці зі США, Гегсет зазначив, що Ізраїль «з першого дня був неймовірним і здібним партнером, готовим і спроможним (до дій — ред.)».
Гегсет також сказав, що країни Перської затоки «зробили неймовірний крок назустріч».
Міністр підтвердив інформацію медіа, що Пентагон може отримати до 200 млрд дол на фінансування війни та загальної військової безпеки США.
Я думаю, що ця цифра може змінитися. Щоб вбивати лиходіїв, потрібні гроші. Ми знову звернемося до Конгресу та наших людей там, щоб забезпечити належне фінансування.
