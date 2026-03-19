США и Израиль поразили более 7 тыс целей в Иране — Гегсет

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану было поражено более семи тысяч целей.

Об этом он сказал на пресс-конференции 19 марта.

На сегодняшний день мы поразили более 7 тыс. целей в результате ударов по всему Ирану и по его военной инфраструктуре. Это не постепенные шаги. Это применение сокрушительной силы с высокой точностью. Пит Гегсет Министр обороны США

Он добавил, что способность Ирана производить новые баллистические ракеты «вероятно, потерпела сильнейший удар» и «сократилась на 90% с начала конфликта».

Производство БПЛА, то есть дронов-камикадзе, уменьшилось на 90%, — сказал Гегсет.

По его словам, США потопили более 120 кораблей иранского военно-морского флота, также были ликвидированы 11 подводных лодок Ирана.

Глава Пентагона заявил, что США "действуют по плану", однако отказался назвать сроки завершения войны с Ираном.

В конце концов это будет выбор президента (Трампа — ред.) — определить момент, когда мы сможем сказать: "Мы достигли всего необходимого от имени американского народа, чтобы обеспечить нашу безопасность". Так что нет, конкретные временные рамки не установлены. Но мы уверенно идем по намеченному курсу.

Гегсет также анонсировал, что сегодня ожидаются еще более разрушительные удары по Ирану. Он подчеркнул, что ударные возможности армии США продолжают расти, в то время как ситуация в Иране развивается в противоположном направлении.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие страны оказались наиболее готовы к сотрудничеству с США, Гегсет отметил, что Израиль «с первого дня был невероятным и способным партнером, готовым и состоятельным (к действиям — ред.)».

Гегсет также сказал, что страны Персидского залива «сделали невероятный шаг навстречу».

Мы гордимся тем, что защищаемся вместе с ними, стоим бок о бок, да и вообще сотрудничаем во всем. ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и другие.

Министр подтвердил информацию медиа, что Пентагон может получить до 200 млрд долл. на финансирование войны и общей военной безопасности США.