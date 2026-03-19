США и Израиль поразили более 7 тыс целей в Иране — Гегсет

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану было поражено более семи тысяч целей.
Главные тезисы
- Более 7 тыс. целей в Иране были поражены в результате ударов со стороны США и Израиля, что привело к серьезному ослаблению способностей производства баллистических ракет и дронов-камикадзе.
- Производство новых баллистических ракет и дронов-камикадзе в Иране сократилось на 90% от начала конфликта, по словам главы Пентагона Пита Гегсета.
Гегсет заявил о поражении более 7 тыс. целей в Иране
Об этом он сказал на пресс-конференции 19 марта.
Он добавил, что способность Ирана производить новые баллистические ракеты «вероятно, потерпела сильнейший удар» и «сократилась на 90% с начала конфликта».
Производство БПЛА, то есть дронов-камикадзе, уменьшилось на 90%, — сказал Гегсет.
По его словам, США потопили более 120 кораблей иранского военно-морского флота, также были ликвидированы 11 подводных лодок Ирана.
Глава Пентагона заявил, что США "действуют по плану", однако отказался назвать сроки завершения войны с Ираном.
Гегсет также анонсировал, что сегодня ожидаются еще более разрушительные удары по Ирану. Он подчеркнул, что ударные возможности армии США продолжают расти, в то время как ситуация в Иране развивается в противоположном направлении.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какие страны оказались наиболее готовы к сотрудничеству с США, Гегсет отметил, что Израиль «с первого дня был невероятным и способным партнером, готовым и состоятельным (к действиям — ред.)».
Гегсет также сказал, что страны Персидского залива «сделали невероятный шаг навстречу».
Министр подтвердил информацию медиа, что Пентагон может получить до 200 млрд долл. на финансирование войны и общей военной безопасности США.
Я думаю, что эта цифра может измениться. Чтобы убивать злодеев, нужны деньги. Мы снова обратимся к Конгрессу и нашим людям там, чтобы обеспечить надлежащее финансирование.
