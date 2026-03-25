У Трампа обіцяють влаштувати Ірану "пекло" у випадку невизнання поразки у війні
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США вдарять по Ірану "сильніше, ніж будь-коли", якщо Тегеран не визнає свою поразку у війні.

Головні тези:

  • США погрожують Ірану сильними ударами у разі невизнання військової поразки.
  • Президент Трамп стверджує, що не блефує і готовий розпалити “пекло” у відповідь на поведінку Тегерану.

США ударять по Ірану сильніше, ніж будь-коли — Білий дім

Левітт заявила, що американський президент Дональд Трамп надає перевагу миру, а не військовим діям. Однак, за її словами, якщо Тегеран відмовиться визнавати свою поразку, то отримає "пекло".

Якщо Іран не визнає реалій сьогодення — якщо він не зрозуміє, що зазнав військової поразки й продовжуватиме її зазнавати — президент Трамп подбає про те, щоб Іран зазнав удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше…ПрезидентТрамп не блефує; він готовий розпалити пекло. Іран не повинен знову прорахуватися.

Вона також запевнила, що ціни на пальне та газ знизяться одразу після завершення операції США в Ірані.

Заяви від речниці Трампа прозвучали на тлі повідомлень про те, що Вашингтон сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Напередодні Трамп заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану і що Тегеран "хотів би укласти угоду".

Водночас низка іранських медіа опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли та на яких умовах завершувати війну.

