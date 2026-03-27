Армия РФ хочет сформировать котел на Покровском направлении
Ситуация на Покровском направлении – что известно
Источник:  Киев24

Офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Рамзан предупреждает новый план российских захватчиков в Донецкой области. Как оказалось, враг делает все возможное, чтобы сформировать котел на Покровском направлении.

  • Недавно украинские воины остановили широкое наступление россиян в Покровской агломерации.
  • Однако враг все равно не оставляет попыток прорваться вперед.

Как отметил украинский офицер, на указанном участке фронта в последнее время "достаточно жарко работать".

Воин не скрывает, что российским оккупантам иногда удается продвигаться вперед.

Более того, противник делает все возможное, чтобы закрепиться на Покровске, на Гришином.

Также пытается закрепиться на Родинском и ведет наступательные действия в сторону Белецкого, — подтвердил Рамзан.

Журналисты поинтересовались у защитника, пытается ли армия РФ выровнять линию фронта, чтобы не было "глубины" в районе Покровска и Мирнограда.

По словам Рамзана, выравнивание линии фронта — это стратегия противника. Она также заключается в том, что перед выравниванием создать котел.

Это Гришино, Покровск, Родинское. И у нас остается в центре Шевченко, Светлое, Водянское. Но я думаю, что у него ничего не получится, потому что он пытается сделать это где-то полгода. Мы сдерживаем его, — объяснил офицер.

