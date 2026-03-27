Армия РФ хочет сформировать котел на Покровском направлении

Офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Рамзан предупреждает новый план российских захватчиков в Донецкой области. Как оказалось, враг делает все возможное, чтобы сформировать котел на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Недавно украинские воины остановили широкое наступление россиян в Покровской агломерации.
- Однако враг все равно не оставляет попыток прорваться вперед.
Ситуация на Покровском направлении — что известно
Как отметил украинский офицер, на указанном участке фронта в последнее время "достаточно жарко работать".
Воин не скрывает, что российским оккупантам иногда удается продвигаться вперед.
Более того, противник делает все возможное, чтобы закрепиться на Покровске, на Гришином.
Журналисты поинтересовались у защитника, пытается ли армия РФ выровнять линию фронта, чтобы не было "глубины" в районе Покровска и Мирнограда.
По словам Рамзана, выравнивание линии фронта — это стратегия противника. Она также заключается в том, что перед выравниванием создать котел.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-