Армія РФ хоче сформувати котел на Покровському напрямку

Офіцер оперативного планування окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Рамзан попереджає про новий план російських загарбників у Донецькій області. Як виявилося, ворог робить все можливе, щоб сформувати котел на Покровському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку — що відомо

Як зазначив український офіцер, на вказаній ділянці фронті останнім часом "досить спекотно працювати".

Воїн не приховує, що російським окупантам подекуди вдається просуватися вперед.

Ба більше, противник робить все можливе, щоб закріпитися на Покровську, на Гришиному.

Також намагається закріпитися на Родинському і веде наступальні дії у сторону Білецького, — підтвердив Рамзан.

Журналісти поцікавилися в захисника, чи намагається армія РФ вирівняти лінію фронту, аби не було "заглибини" в районі Покровська та Мирнограду.

За словами Рамзана, вирівнювання лінії фронту — це стратегія противника. Вона також полягає в тому, що перед вирівнюванням зробити котел.