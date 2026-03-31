Зеленський попередив, що Іран може готуватися до наземної операції

Глава держави Володимир Зеленський уважно проаналізував останні дії Ірана під час війни на Близькому Сході та дійшов висновку, що режим може аткивно готуватися до проведення наземної операції в тій чи іншій формі. По це він уже попередив союзників Києва у регіоні.
Головні тези:
- Іран почав використовувати FPV-дрони, і це поганий знак.
- Війна на Близкому Сході наразі вигідна лише Путіну.
Чого далі очікувати від Ірана — прогноз Зеленського
Як зазначив президент України, він навів союзникам на Близькому Сході один прикладу.
Зеленський звернув увага на відео, на якому Іран атакує гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів.
За словами глави держави, FPV — це досвід країни-агресорки Росії, яким вона поділилася з Іраном.
Зеленський озвучив припущення, що сам Путіну дуже вигідна довготривала війна на Близькому Сході, а не країнам, які знаходяться в цьому регіоні.
