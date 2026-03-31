Зеленський попередив, що Іран може готуватися до наземної операції
Чого далі очікувати від Ірана - прогноз Зеленського
Джерело:  Axios

Глава держави Володимир Зеленський уважно проаналізував останні дії Ірана під час війни на Близькому Сході та дійшов висновку, що режим може аткивно готуватися до проведення наземної операції в тій чи іншій формі. По це він уже попередив союзників Києва у регіоні.

Головні тези:

  • Іран почав використовувати FPV-дрони, і це поганий знак.
  • Війна на Близкому Сході наразі вигідна лише Путіну.

Чого далі очікувати від Ірана — прогноз Зеленського

Як зазначив президент України, він навів союзникам на Близькому Сході один прикладу.

Зеленський звернув увага на відео, на якому Іран атакує гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів.

Чому саме FPV-дрони? Росія та Україна використовують ці дрони на полі бою — лише на полі бою. Зазвичай вони мають радіус дії 10–20 кілометрів і створюють «кіл-зони». Я сказав: «Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі».

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, FPV — це досвід країни-агресорки Росії, яким вона поділилася з Іраном.

Зеленський озвучив припущення, що сам Путіну дуже вигідна довготривала війна на Близькому Сході, а не країнам, які знаходяться в цьому регіоні.

Сполучені Штати зосереджені на Близькому Сході, що означає зменшення військової підтримки України. Крім того, санкції було послаблено — частково, але все ж послаблено, — і Росія починає зростати економічно, — пояснив український лідер.

