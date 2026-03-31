ППО ліквідувала 267 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 30-31 березня російські загарбники здійснювали напад на Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно відбити нову атаку ворога.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
- Атака триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
Нова атака Росії на Україну — які наслідки
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 200 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
