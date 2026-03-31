ППО ліквідувала 267 цілей під час відбиття атаки РФ

Нова атака Росії на Україну - які наслідки
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 30-31 березня російські загарбники здійснювали напад на Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно відбити нову атаку ворога.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
  • Атака триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака Росії на Україну — які наслідки

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 200 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

