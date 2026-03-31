ПВО ликвидировала 267 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 30-31 марта российские захватчики совершали нападение на Украину 289 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно отразить новую атаку врага.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.
- Атака продолжается, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
Новая атака России на Украину — какие последствия
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 200 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
