Трамп хочет завершить войну против Ирана — инсайдеры
Трамп хочет завершить войну против Ирана — инсайдеры

Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп настроен завершить боевые действия на Ближнем Востоке в ближайшем будущем, даже если Ормузский пролив останется заблокированным Ираном.

Главные тезисы

  • Трамп не планирует воевать дольше двух месяцев.
  • Он верит, что сможет дожать Тегеран дипломатией.

Планы Трампа на Ближнем Востоке — что известно

Как удалось узнать анонимным источникам, на фоне последних событий американский лидер и его команда пришли к выводу, что силовой прорыв Ормузского пролива затянет конфликт дольше запланированных 4-6 недель.

Именно поэтому Трамп решил сконцентрироваться на главной цели — ослабить иранский флот и сократить запасы ракет.

Когда этой цели удастся достичь, президент США планирует свернуть активные боевые действия и продолжать дипломатическое давление на Тегеран для открытия пролива.

Если дипломатия не сработает, США рассчитывают на инициативу союзников в Европе и странах Персидского залива. Радикальные военные варианты остаются возможными, но сейчас не являются приоритетом.

Недавно глава Белого дома объявил, что намерен забрать иранскую нефть и взять под контроль остров Харк.

Согласно данным The Washington Post, на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США с тысячами морских пехотинцев.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы злятся из-за позиции генсека НАТО касательно Трампа
Рютте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Никогда не помогут". Трамп набросился с упреками на НАТО
The White House
Трамп снова недоволен НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Умоляют заключить сделку". Трамп похвастался успехами США в войне против Ирана
Трамп

