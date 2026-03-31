Трамп хочет завершить войну против Ирана — инсайдеры

Согласно данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп настроен завершить боевые действия на Ближнем Востоке в ближайшем будущем, даже если Ормузский пролив останется заблокированным Ираном.
Главные тезисы
- Трамп не планирует воевать дольше двух месяцев.
- Он верит, что сможет дожать Тегеран дипломатией.
Планы Трампа на Ближнем Востоке — что известно
Как удалось узнать анонимным источникам, на фоне последних событий американский лидер и его команда пришли к выводу, что силовой прорыв Ормузского пролива затянет конфликт дольше запланированных 4-6 недель.
Именно поэтому Трамп решил сконцентрироваться на главной цели — ослабить иранский флот и сократить запасы ракет.
Когда этой цели удастся достичь, президент США планирует свернуть активные боевые действия и продолжать дипломатическое давление на Тегеран для открытия пролива.
Недавно глава Белого дома объявил, что намерен забрать иранскую нефть и взять под контроль остров Харк.
Согласно данным The Washington Post, на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США с тысячами морских пехотинцев.
