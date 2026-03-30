"Умоляют заключить сделку". Трамп похвастался успехами США в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большинством из 15-ти пунктов плана, который Вашингтон передали через Пакистан для прекращения войны.
Главные тезисы
- Трамп сообщил об успешных переговорах и соглашениях с Ираном на основе 15 пунктов.
- Иран согласился с большинством пунктов соглашения, включая ограничения на обороноспособность.
Трамп похвастался успехами США в войне против Ирана
На вопрос о том, ответил ли Иран на пункты, лидер США сказал:
Также он сообщил, что Иран передал США нефть, которая будет отправлена уже сегодня в понедельник, чтобы "доказать серьезность своих намерений".
И чтобы доказать серьезность своих намерений, они подарили нам все эти лодки. Когда четыре дня назад я говорил о подарке, я сказал, что они подарили мне подарок, но не считал себя вправе говорить, что это было. А это было восемь плюс два. Десять огромных лодок с нефтью. И сегодня они подарили нам еще один подарок. Они подарили нам 20 лодок с нефтью, отгрузка которых начнется завтра.
Трамп добавил, что у США и Ирана проходят хорошие, как прямые, так и косвенные переговоры. По его мнению, стороны достигают многих "очень важных результатов".
Также Трамп заявил, что США уничтожили многие давно разыскиваемые цели в Иране, не уточняя, что это за объекты.
Больше по теме
