"Благають укласти угоду". Трамп похвалився успіхами США у війні проти Ірану
Трамп
Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю з 15 пунктів плану, який Вашингтон передали через Пакистан для припинення війни.

Головні тези:

  • Трамп заявив про успішні переговори з Іраном та угоду на основі 15 пунктів.
  • Іран погодився з більшістю пунктів угоди, включаючи обмеження на обороноздатність.
  • Щоб підтвердити свої наміри, Іран передав США нафту й подарував човни.

На запитання про те, чи відповів Іран на пункти, лідер США сказав таке:

Вони відповіли нам за більшістю пунктів. Чому б їм це не зробити? Вони згодні з нашим планом. Ми запросили 15 пунктів, і здебільшого ми збираємося запросити ще пару пунктів.

Дональд Трамп

Президент США

Також він повідомив, що Іран передав США нафту, яка буде відправлена вже сьогодні в понеділок, щоб "довести серйозність своїх намірів".

І щоб довести серйозність своїх намірів, вони подарували нам усі ці човни. Коли я чотири дні тому говорив про подарунок, я сказав, що вони подарували мені подарунок, але не вважав себе вправі говорити, що це було. А це було вісім плюс два. Десять величезних човнів із нафтою. І сьогодні вони подарували нам ще один подарунок. Вони подарували нам 20 човнів із нафтою, відвантаження яких почнеться завтра.

Трамп додав, що у США та Ірану проходять хороші, як прямі, так і непрямі переговори. На його думку, сторони досягають багато "дуже важливих результатів".

Два регіональних джерела сказали CNN, що запропонований адміністрацією Трампа пакет із 15 пунктів включає обмеження на обороноздатність Ірану, припинення підтримки проксі-сил і визнання права Ізраїлю на існування. Раніше Трамп говорив CNN, що Тегеран зобов'язався не володіти ядерною зброєю.

Також Трамп заявив, що США знищили багато давно розшукуваних цілей в Ірані, не уточнюючи, що це за об’єкти.

