"Благають укласти угоду". Трамп похвалився успіхами США у війні проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю з 15 пунктів плану, який Вашингтон передали через Пакистан для припинення війни.
Головні тези:
- Трамп заявив про успішні переговори з Іраном та угоду на основі 15 пунктів.
- Іран погодився з більшістю пунктів угоди, включаючи обмеження на обороноздатність.
- Щоб підтвердити свої наміри, Іран передав США нафту й подарував човни.
Трамп похвалився успіхами США у війні проти Ірану
На запитання про те, чи відповів Іран на пункти, лідер США сказав таке:
Також він повідомив, що Іран передав США нафту, яка буде відправлена вже сьогодні в понеділок, щоб "довести серйозність своїх намірів".
І щоб довести серйозність своїх намірів, вони подарували нам усі ці човни. Коли я чотири дні тому говорив про подарунок, я сказав, що вони подарували мені подарунок, але не вважав себе вправі говорити, що це було. А це було вісім плюс два. Десять величезних човнів із нафтою. І сьогодні вони подарували нам ще один подарунок. Вони подарували нам 20 човнів із нафтою, відвантаження яких почнеться завтра.
Трамп додав, що у США та Ірану проходять хороші, як прямі, так і непрямі переговори. На його думку, сторони досягають багато "дуже важливих результатів".
Також Трамп заявив, що США знищили багато давно розшукуваних цілей в Ірані, не уточнюючи, що це за об’єкти.
Більше по темі
