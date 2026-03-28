"Ніколи не допоможуть". Трамп накинувся з докорами на НАТО

Американський лідер Дональд Трамп почав публічно скаржитися, що США допомагають НАТО, однак, мовляв, Альянс ніколи "не буде поруч", якщо щось трапиться.

Нову порцію претензій очільник Білого дому видав під час конференції в Маямі.

Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч Дональд Трамп Президент США

На тлі останніх подій американський лідер вирішив публічно висловити вдячність Саудівській Аравії за підтримку США у війні проти Ірана.

Я хочу подякувати всьому Королівство Саудівська Аравія — вони дуже допомогли, на відміну від НАТО, — заявив Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, це вже не перший раз, коли президент США критикує членів НАТО.

Раніше він не приховував свого обурення через мізерні оборонні внески країн блоку.