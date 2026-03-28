"Никогда не помогут". Трамп набросился с упреками на НАТО

Американский лидер Дональд Трамп начал публично жаловаться, что США помогают НАТО, однако, мол, Альянс никогда "не будет рядом", если что-нибудь случится.

Трамп снова недоволен НАТО

Новую порцию претензий глава Белого дома выдал во время конференции в Майами.

Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-нибудь серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом Дональд Трамп Президент США

На фоне последних событий американский лидер решил публично выразить благодарность Саудовской Аравии за поддержку США в войне против Ирана.

Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовской Аравии — они очень помогли, в отличие от НАТО, — заявил Дональд Трамп.

Что важно понимать, это уже не в первый раз, когда президент США критикует членов НАТО.

Ранее он не скрывал своего возмущения из-за скудных оборонительных взносов стран блока.