Лидеры Европы злятся из-за позиции генсека НАТО касательно Трампа

Источник:  Financial Times

Как удалось узнать изданию Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте разозлил европейских лидеров, поскольку безоговорочно поддерживает войну президента США Дональда Трампа против Ирана.

Главные тезисы

Европейские союзники не поддерживают позицию Рютте и не стремятся вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке.
Несмотря на это, многие европейские страны отказываются критиковать Трампа и Рютте публично.

Европа не разделяет позицию Рютте

Недавно генсек НАТО выразил надежду, что европейские союзники в конце концов объединятся, чтобы прислушаться к призыву Трампа разместить военно-морские силы в Ормузском проливе.

Однако европейские лидеры были возмущены этими словами, ведь не понимают, почему Рютте склоняет их к вмешательству в войну на Ближнем Востоке.

Это ставит нас в очень неудобное положение… Мы хотим продемонстрировать готовность, но правда и то, что мы не в состоянии вмешаться [в конфликт] любым способом, — посетовал один из европейских дипломатов.

Официальный Брюссель также замечает разногласия между заявлениями Рютте и позицией большинства европейских стран.

Большинство членов ЕС не рискуют публично критиковать Дональда Трампа, однако и не намерены его поддерживать.

Тем не менее, некоторые не скрывают своего возмущения, к примеру, президент Германии.

Эта война, кроме того, является политически катастрофической ошибкой для тех, кто в ней участвует, — заявил недавно Франк-Вальтер Штайнмайер.

