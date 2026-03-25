Лидеры Европы злятся из-за позиции генсека НАТО касательно Трампа

Европейские союзники не поддерживают позицию Рютте и не стремятся вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Несмотря на это, многие европейские страны отказываются критиковать Трампа и Рютте публично.

Европа не разделяет позицию Рютте

Недавно генсек НАТО выразил надежду, что европейские союзники в конце концов объединятся, чтобы прислушаться к призыву Трампа разместить военно-морские силы в Ормузском проливе.

Однако европейские лидеры были возмущены этими словами, ведь не понимают, почему Рютте склоняет их к вмешательству в войну на Ближнем Востоке.

Это ставит нас в очень неудобное положение… Мы хотим продемонстрировать готовность, но правда и то, что мы не в состоянии вмешаться [в конфликт] любым способом, — посетовал один из европейских дипломатов.

Официальный Брюссель также замечает разногласия между заявлениями Рютте и позицией большинства европейских стран.

Большинство членов ЕС не рискуют публично критиковать Дональда Трампа, однако и не намерены его поддерживать.

Тем не менее, некоторые не скрывают своего возмущения, к примеру, президент Германии.