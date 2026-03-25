Лідери Європи лютують через позицію генсека НАТО щодо Трампа

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте розлютив європейських лідерів, оскільки беззастережно підтримує війну президента США Дональда Трампа проти Ірана.
Головні тези:
- Європейські союзники не підтримують позицію Рютте та не прагнуть втручатися у конфлікт на Близькому Сході.
- Попри це, багато європейських країн відмовляються критикувати Трампа т Рютте публічно.
Європа не розділяє позицію Рютте
Нещодавно генсек НАТО висловив надію на те, що європейські союзники врешті-решт об'єднаються, щоб дослухатися до заклику Трампа розмістити військово-морські сили в Ормузькій протоці.
Однак європейські лідери були обурені цими словами, адже не розуміють, чому Рютте схиляє їх до втручання у війну на Близькому Сході.
Офіційний Брюссель також помічає розбіжності між заявами Рютте та позицією більшістю європейських країн.
Більшість членів ЄС не ризикують публічно критикувати Дональда Трампа, однак і не збираються його підтримувати.
Все ж деякі не приховують свого обурення, до прикладу, президент Німеччини.
