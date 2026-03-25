Лідери Європи лютують через позицію генсека НАТО щодо Трампа

Європа не розділяє позицію Рютте

Нещодавно генсек НАТО висловив надію на те, що європейські союзники врешті-решт об'єднаються, щоб дослухатися до заклику Трампа розмістити військово-морські сили в Ормузькій протоці.

Однак європейські лідери були обурені цими словами, адже не розуміють, чому Рютте схиляє їх до втручання у війну на Близькому Сході.

Це ставить нас у дуже незручне становище… Ми хочемо продемонструвати готовність, але правда і те, що ми не в змозі втрутитися [в конфлікт] у будь-який спосіб, — поскаржився один із європейських дипломатів.

Офіційний Брюссель також помічає розбіжності між заявами Рютте та позицією більшістю європейських країн.

Більшість членів ЄС не ризикують публічно критикувати Дональда Трампа, однак і не збираються його підтримувати.

Все ж деякі не приховують свого обурення, до прикладу, президент Німеччини.