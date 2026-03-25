Лідери Європи лютують через позицію генсека НАТО щодо Трампа
Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте розлютив європейських лідерів, оскільки беззастережно підтримує війну президента США Дональда Трампа проти Ірана.

Головні тези:

  • Європейські союзники не підтримують позицію Рютте та не прагнуть втручатися у конфлікт на Близькому Сході.
  • Попри це, багато європейських країн відмовляються критикувати Трампа т Рютте публічно.

Європа не розділяє позицію Рютте

Нещодавно генсек НАТО висловив надію на те, що європейські союзники врешті-решт об'єднаються, щоб дослухатися до заклику Трампа розмістити військово-морські сили в Ормузькій протоці.

Однак європейські лідери були обурені цими словами, адже не розуміють, чому Рютте схиляє їх до втручання у війну на Близькому Сході.

Це ставить нас у дуже незручне становище… Ми хочемо продемонструвати готовність, але правда і те, що ми не в змозі втрутитися [в конфлікт] у будь-який спосіб, — поскаржився один із європейських дипломатів.

Офіційний Брюссель також помічає розбіжності між заявами Рютте та позицією більшістю європейських країн.

Більшість членів ЄС не ризикують публічно критикувати Дональда Трампа, однак і не збираються його підтримувати.

Все ж деякі не приховують свого обурення, до прикладу, президент Німеччини.

Ця війна, крім того, є політично катастрофічною помилкою для тих, хто в ній бере участь, — заявив нещодавно Франк-Вальтер Штайнмаєр.

