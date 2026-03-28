Трамп готує покарання для членів НАТО

Як вдалося дізнатися інсайдерам видання The Telegraph, президент США Дональд Трамп хоче помститися тим членам НАТО, які не підтримали його у війна на Близькому Сході.

Трамп планує посилити тиск на НАТО

Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ, наразі очільник Білого дому розглядає сценарій, у межах якого позбавить членів НАТО низки прав.

Це станеться в тому разі, якщо союзники США не зможуть досянти цільового показника витрат на оборону на рівні 5% ВВП.

Дональд Трамп розглядає можливість проведення змін у НАТО, які призначені для покарання учасників, що не виконують його вимоги щодо фінансування. Зокрема, він роздумує про урізання союзників у прийнятті рішень, у тому числі у разі вступу блоку у війну.

Попри те, що американський лідер поки не ухвалив фінального рішення, він всерйоз замислюється про те, щоб виключити деяких членів НАТО з процесу прийняття рішень щодо розширення Альянсу, спільних місій та активації Статті 5 про взаємну оборону.

Фактично, таким чином, Дональд Трамп хоче помстити союзниками, які не допомогли йому розблокувати Ормузьку протоку в межах війни на Близькому Сході.

Ба більше, очільник Білого дому оцінює сценарій виведення американських військ з Німеччини.