Трамп готує покарання для членів НАТО

Як вдалося дізнатися інсайдерам видання The Telegraph, президент США Дональд Трамп хоче помститися тим членам НАТО, які не підтримали його у війна на Близькому Сході.
Головні тези:
- Американський лідер розглядає можливість обмеження прав членів НАТО.
- Він також може вивести американські війська з Німеччини.
Трамп планує посилити тиск на НАТО
Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ, наразі очільник Білого дому розглядає сценарій, у межах якого позбавить членів НАТО низки прав.
Це станеться в тому разі, якщо союзники США не зможуть досянти цільового показника витрат на оборону на рівні 5% ВВП.
Попри те, що американський лідер поки не ухвалив фінального рішення, він всерйоз замислюється про те, щоб виключити деяких членів НАТО з процесу прийняття рішень щодо розширення Альянсу, спільних місій та активації Статті 5 про взаємну оборону.
Фактично, таким чином, Дональд Трамп хоче помстити союзниками, які не допомогли йому розблокувати Ормузьку протоку в межах війни на Близькому Сході.
Ба більше, очільник Білого дому оцінює сценарій виведення американських військ з Німеччини.
