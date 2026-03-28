Трамп готує покарання для членів НАТО
Трамп планує посилити тиск на НАТО
Як вдалося дізнатися інсайдерам видання The Telegraph, президент США Дональд Трамп хоче помститися тим членам НАТО, які не підтримали його у війна на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Американський лідер розглядає можливість обмеження прав членів НАТО.
  • Він також може вивести американські війська з Німеччини.

Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ, наразі очільник Білого дому розглядає сценарій, у межах якого позбавить членів НАТО низки прав.

Це станеться в тому разі, якщо союзники США не зможуть досянти цільового показника витрат на оборону на рівні 5% ВВП.

Дональд Трамп розглядає можливість проведення змін у НАТО, які призначені для покарання учасників, що не виконують його вимоги щодо фінансування. Зокрема, він роздумує про урізання союзників у прийнятті рішень, у тому числі у разі вступу блоку у війну.

Попри те, що американський лідер поки не ухвалив фінального рішення, він всерйоз замислюється про те, щоб виключити деяких членів НАТО з процесу прийняття рішень щодо розширення Альянсу, спільних місій та активації Статті 5 про взаємну оборону.

Фактично, таким чином, Дональд Трамп хоче помстити союзниками, які не допомогли йому розблокувати Ормузьку протоку в межах війни на Близькому Сході.

Ба більше, очільник Білого дому оцінює сценарій виведення американських військ з Німеччини.

