Мерц прогнозує поразку США у війні на Близькому Сході

На переконання німецького лідера Фрідріха Мерца, президент США Дональд Трамп не зможе знищити іранський режим у межах війни на Близькому Сході.

Мерц вважає, що США зазнають поразки

За словами канцлера ФРН, те, що зараз роблять США на Близькому Сході — це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення.

Мерц звертає увагу світу на те, що це "масштабна ескалація з невизначеним результатом", пише Tagesshau.

Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас, — поскаржився німецький лідер.

Ба більше, Фрідріх Мерц не приховує, що він має сумніви у зданості США знищити іранський режим, як це і планувалося спочтаку.

Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

На переконання німецького лідера, масштабна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану лише набирає обертів, тому наразі не варто розраховувати на її завершення.