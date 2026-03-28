Мерц прогнозує поразку США у війні на Близькому Сході
Джерело:  online.ua

На переконання німецького лідера Фрідріха Мерца, президент США Дональд Трамп не зможе знищити іранський режим у межах війни на Близькому Сході. 

Головні тези:

  • За словами канцлера ФРН, поточна ситуація є масштабною ескалацією з невизначеним результатом.
  • Він додав, що це може стати загрозою для усіх країн.

За словами канцлера ФРН, те, що зараз роблять США на Близькому Сході — це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення.

Мерц звертає увагу світу на те, що це "масштабна ескалація з невизначеним результатом", пише Tagesshau.

Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас, — поскаржився німецький лідер.

Ба більше, Фрідріх Мерц не приховує, що він має сумніви у зданості США знищити іранський режим, як це і планувалося спочтаку.

Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею.

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На переконання німецького лідера, масштабна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану лише набирає обертів, тому наразі не варто розраховувати на її завершення.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери Європи лютують через позицію генсека НАТО щодо Трампа
Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Трампа обіцяють влаштувати Ірану "пекло" у випадку невизнання поразки у війні
Левітт
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ніколи не допоможуть". Трамп накинувся з докорами на НАТО
The White House
Трамп знову невдоволений НАТО

