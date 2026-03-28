Мерц прогнозує поразку США у війні на Близькому Сході

На переконання німецького лідера Фрідріха Мерца, президент США Дональд Трамп не зможе знищити іранський режим у межах війни на Близькому Сході.
Головні тези:
- За словами канцлера ФРН, поточна ситуація є масштабною ескалацією з невизначеним результатом.
- Він додав, що це може стати загрозою для усіх країн.
Мерц вважає, що США зазнають поразки
За словами канцлера ФРН, те, що зараз роблять США на Близькому Сході — це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення.
Мерц звертає увагу світу на те, що це "масштабна ескалація з невизначеним результатом", пише Tagesshau.
Ба більше, Фрідріх Мерц не приховує, що він має сумніви у зданості США знищити іранський режим, як це і планувалося спочтаку.
На переконання німецького лідера, масштабна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану лише набирає обертів, тому наразі не варто розраховувати на її завершення.
