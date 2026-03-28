Мерц прогнозирует поражение США в войне на Ближнем Востоке

По мнению немецкого лидера Фридриха Мерца, президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить иранский режим в рамках войны на Ближнем Востоке.

Мерц считает, что США терпят поражение

По словам канцлера ФРГ, то, что сейчас делают США на Ближнем Востоке, — это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения.

Мерц обращает внимание мира на то, что это "масштабная эскалация с неопределенным результатом", пише Tagesshau.

Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это напрямую касается, а для всех нас, — посетовал немецкий лидер.

Более того, Фридрих Мерц не скрывает, что он сомневается в способности США уничтожить иранский режим, как это и планировалось вначале.

Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, то я не верю, что они ее добьются. Такие попытки в большинстве своем заканчивались неудачей. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По убеждению немецкого лидера, масштабная военная операция США и Израиля против Ирана лишь набирает обороты, поэтому не стоит рассчитывать на ее завершение.