Мерц прогнозирует поражение США в войне на Ближнем Востоке

По мнению немецкого лидера Фридриха Мерца, президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить иранский режим в рамках войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- По словам канцлера ФРГ, текущая ситуация представляет собой масштабную эскалацию с неопределенным результатом.
- Он добавил, что это может стать угрозой для всех стран.
Мерц считает, что США терпят поражение
По словам канцлера ФРГ, то, что сейчас делают США на Ближнем Востоке, — это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения.
Мерц обращает внимание мира на то, что это "масштабная эскалация с неопределенным результатом", пише Tagesshau.
Более того, Фридрих Мерц не скрывает, что он сомневается в способности США уничтожить иранский режим, как это и планировалось вначале.
По убеждению немецкого лидера, масштабная военная операция США и Израиля против Ирана лишь набирает обороты, поэтому не стоит рассчитывать на ее завершение.
