"Ми відступимо". Рубіо та Каллас розсварилися через Україну

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо та очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас не могли знайти спільної мови, обговорюючи завершення російсько-української війни. Каллас фактично звинуватила США у бездіяльності у процесі тиску на РФ.

В ЄС невдоволені політикою США щодо РФ

За словами анонімних джерел, конфлікт між Рубіо та Каллас стався під час закритої зустрічі “Групи семи”.

Очільниця європейської дипломатії почала критикувати команду президента США Дональда Трампа за пусті обіцянки щодо посилення тиску на режим диктатора Володимира Путіна.

На цьому тлі Каллас нагадала, що минулого року Рубіо під час зустрічі G7 обіцяв більш жорсткі рішення США проти Росії, якщо Кремль гальмуватиме мирні переговори стосовно завершення війни.

Минув рік, а Росія не зрушила з місця. Коли у вас закінчиться терпіння? — поцікавилися Каллас у Рубіо.

Однак, як стверджують інсайдери, це просте питання спровокувало хвилю люті з боку держсекретаря США.