"Мы отступим". Рубио и Каллас рассорились из-за Украины

Шеф американской дипломатии Марко Рубио и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас не могли найти общий язык, обсуждая завершение российско-украинской войны. Каллас фактически обвинила США в бездействии в процессе давления на РФ.

По словам анонимных источников, конфликт между Рубио и Каллас произошел во время закрытой встречи "Группы семи".

Глава европейской дипломатии начала критиковать команду президента США Дональда Трампа за пустые обещания в вопросе усиления давления на режим диктатора Владимира Путина.

На этом фоне Каллас напомнила, что в прошлом году Рубио во время встречи G7 обещал более жесткие решения США против России, если Кремль будет тормозить мирные переговоры по завершению войны.

Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда у вас закончится терпение? — поинтересовались Каллас у Рубио.

Однако, как утверждают инсайдеры, этот простой вопрос спровоцировал волну ярости со стороны госсекретаря США.