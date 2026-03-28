"Мы отступим". Рубио и Каллас рассорились из-за Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Источник:  Axios

Шеф американской дипломатии Марко Рубио и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас не могли найти общий язык, обсуждая завершение российско-украинской войны. Каллас фактически обвинила США в бездействии в процессе давления на РФ.

Главные тезисы

  • Инертная позиция Вашингтона по отношению к России раздражает официальный Брюссель.
  • Европейские министры пытались помирить Каллас и Рубио после спора.

В ЕС недовольны политикой США относительно РФ

По словам анонимных источников, конфликт между Рубио и Каллас произошел во время закрытой встречи "Группы семи".

Глава европейской дипломатии начала критиковать команду президента США Дональда Трампа за пустые обещания в вопросе усиления давления на режим диктатора Владимира Путина.

На этом фоне Каллас напомнила, что в прошлом году Рубио во время встречи G7 обещал более жесткие решения США против России, если Кремль будет тормозить мирные переговоры по завершению войны.

Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда у вас закончится терпение? — поинтересовались Каллас у Рубио.

Однако, как утверждают инсайдеры, этот простой вопрос спровоцировал волну ярости со стороны госсекретаря США.

Мы делаем все, что в наших силах, что прекратить войну. Если вы думаете, что можете сделать это лучше, то вперед. Мы отступим, — резко ответил Марко Рубио, повысив голос.

