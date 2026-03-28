"Мы отступим". Рубио и Каллас рассорились из-за Украины

Шеф американской дипломатии Марко Рубио и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас не могли найти общий язык, обсуждая завершение российско-украинской войны. Каллас фактически обвинила США в бездействии в процессе давления на РФ.
Главные тезисы
- Инертная позиция Вашингтона по отношению к России раздражает официальный Брюссель.
- Европейские министры пытались помирить Каллас и Рубио после спора.
В ЕС недовольны политикой США относительно РФ
По словам анонимных источников, конфликт между Рубио и Каллас произошел во время закрытой встречи "Группы семи".
Глава европейской дипломатии начала критиковать команду президента США Дональда Трампа за пустые обещания в вопросе усиления давления на режим диктатора Владимира Путина.
На этом фоне Каллас напомнила, что в прошлом году Рубио во время встречи G7 обещал более жесткие решения США против России, если Кремль будет тормозить мирные переговоры по завершению войны.
Однако, как утверждают инсайдеры, этот простой вопрос спровоцировал волну ярости со стороны госсекретаря США.
