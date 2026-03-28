В России жалуются на массированную атаку со стороны Украины — видео
Источник:  online.ua

В минувшую ночь в разных регионах страны-агрессорки России гремели мощные взрывы. Министерство обороны РФ заявляет об обезвреживании 155 украинских ударных дронов.

Главные тезисы

  • Масштабные пожары пылают в разных уголках России.
  • Для новых атак Украина использовала ракеты FP-5 "Фламинго"

"Бавовна" в России 28 марта — что известно

Как утверждает Министерство обороны РФ, за минувшую ночь в период с 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Воздушное сражение происходило над территориями:

  • Брянской,

  • Ленинградской,

  • Смоленской,

  • Белгородской,

  • Курской,

  • Повской,

  • Псковской,

  • Рязанской,

  • Орловской,

  • Тульской,

  • Ярославской,

  • Новгородской областей,

  • Республики Крым,

  • Московский регион.

Российские власти традиционно не раскрывают количество украинских дронов, атаковавших ее территории, чтобы не признавать плохое качество работы собственной ПВО.

На фоне последних событий в социальных сетях опубликовали видео запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в минувшую ночь.

Телеграмм-каналы сообщают, что под удар Сил обороны Украины попала российская Электрическая Подстанция 220 кВ «Кафа», которая находится возле Феодосии.

Более того, есть информация о поражении еще одного НПЗ в Ярославле. По предварительным данным, горят резервуар/ы.

