В России жалуются на массированную атаку со стороны Украины — видео

В минувшую ночь в разных регионах страны-агрессорки России гремели мощные взрывы. Министерство обороны РФ заявляет об обезвреживании 155 украинских ударных дронов.

"Бавовна" в России 28 марта — что известно

Как утверждает Министерство обороны РФ, за минувшую ночь в период с 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Воздушное сражение происходило над территориями:

Брянской,

Ленинградской,

Смоленской,

Белгородской,

Курской,

Повской,

Псковской,

Рязанской,

Орловской,

Тульской,

Ярославской,

Новгородской областей,

Республики Крым,

Московский регион.

Российские власти традиционно не раскрывают количество украинских дронов, атаковавших ее территории, чтобы не признавать плохое качество работы собственной ПВО.

На фоне последних событий в социальных сетях опубликовали видео запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в минувшую ночь.

Телеграмм-каналы сообщают, что под удар Сил обороны Украины попала российская Электрическая Подстанция 220 кВ «Кафа», которая находится возле Феодосии.

Более того, есть информация о поражении еще одного НПЗ в Ярославле. По предварительным данным, горят резервуар/ы.