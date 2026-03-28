В России жалуются на массированную атаку со стороны Украины — видео

В минувшую ночь в разных регионах страны-агрессорки России гремели мощные взрывы. Министерство обороны РФ заявляет об обезвреживании 155 украинских ударных дронов.
Главные тезисы
- Масштабные пожары пылают в разных уголках России.
- Для новых атак Украина использовала ракеты FP-5 "Фламинго"
"Бавовна" в России 28 марта — что известно
Как утверждает Министерство обороны РФ, за минувшую ночь в период с 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Воздушное сражение происходило над территориями:
Брянской,
Ленинградской,
Смоленской,
Белгородской,
Курской,
Повской,
Псковской,
Рязанской,
Орловской,
Тульской,
Ярославской,
Новгородской областей,
Республики Крым,
Московский регион.
Российские власти традиционно не раскрывают количество украинских дронов, атаковавших ее территории, чтобы не признавать плохое качество работы собственной ПВО.
На фоне последних событий в социальных сетях опубликовали видео запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в минувшую ночь.
Телеграмм-каналы сообщают, что под удар Сил обороны Украины попала российская Электрическая Подстанция 220 кВ «Кафа», которая находится возле Феодосии.
Более того, есть информация о поражении еще одного НПЗ в Ярославле. По предварительным данным, горят резервуар/ы.
