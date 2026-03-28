Украинская авиация разнесла вдребезги 3 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно разгромила сразу три района сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1494 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 181 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 28 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 294 470 (+1 300) человек;
танков — 11 812 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 24 297 (+10) ед;
артиллерийских систем — 38 936 (+73) ед;
РСЗО — 1 707 (+7) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 202 112 (+1 501) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 85 796 (+227) ед;
специальной техники — 4 105 (+5) ед.
Вчера противник совершил 59 авиационных ударов, сбросив 228 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 8269 дронов-камикадзе и осуществил 3567 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 из реактивных систем залпового огня.
