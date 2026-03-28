Украинская авиация разнесла вдребезги 3 района сосредоточения армии РФ
Потери армии РФ по состоянию на 28 марта 2026 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно разгромила сразу три района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

  • Начался 1494 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 181 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 28 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 294 470 (+1 300) человек;

  • танков — 11 812 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 297 (+10) ед;

  • артиллерийских систем — 38 936 (+73) ед;

  • РСЗО — 1 707 (+7) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 202 112 (+1 501) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 85 796 (+227) ед;

  • специальной техники — 4 105 (+5) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник совершил 59 авиационных ударов, сбросив 228 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8269 дронов-камикадзе и осуществил 3567 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Атаки украинских дронов уменьшили на 40% экспортные мощности нефти РФ
Российские оккупанты убили 3 человека в Кривом Роге и Одессе
"Никогда не помогут". Трамп набросился с упреками на НАТО
