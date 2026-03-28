Українська авіація рознесла вщент 3 райони зосередження армії РФ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно розгромила одразу три райони зосередження особового складу російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1494 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 28 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 294 470 (+1 300) осіб;

  • танків — 11 812 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 24 297 (+10) од;

  • артилерійських систем — 38 936 (+73) од;

  • РСЗВ — 1 707 (+7) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 202 112 (+1 501) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 85 796 (+227) од;

  • спеціальної техніки  — 4 105 (+5) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник здійснив 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8269 дронів-камікадзе та здійснив 3567 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 67 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Атаки українських дронів зменшили на 40% експортні потужності нафти РФ
нафта
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти вбили 3 людей в Кривому Розі та Одесі
ДСНС України
Атаки Росії на Одесу та Кривий Ріг - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ніколи не допоможуть". Трамп накинувся з докорами на НАТО
The White House
Трамп знову невдоволений НАТО

