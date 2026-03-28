Українська авіація рознесла вщент 3 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно розгромила одразу три райони зосередження особового складу російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1494 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 28 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 294 470 (+1 300) осіб;
танків — 11 812 (+4) од;
бойових броньованих машин — 24 297 (+10) од;
артилерійських систем — 38 936 (+73) од;
РСЗВ — 1 707 (+7) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 202 112 (+1 501) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 85 796 (+227) од;
спеціальної техніки — 4 105 (+5) од.
Вчора противник здійснив 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 8269 дронів-камікадзе та здійснив 3567 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 67 — із реактивних систем залпового вогню.
